Tarayan, talakan nina Janice, Gelli, Carmina, Candy pinalala

Ang bongga lang ng barkadahan nina Janice de Belen, Gelli de Belen, Carmina Villarroel at Candy Pangilinan!

Aba, 90s pa lang ay sobrang close na sila.

Siyempre magkapatid sina Janice, Gelli at naging barkada nga nila sina Carmina, at Candy.

Marami ngang nagsasabi na ang barkada goal nila ay ang apat.

At dahil sobrang click din ang barkadahan nila at marami ang naaaliw sa vlog nila na ‘Wala Pa Kaming Title’ ay may pelikula na rin sila, ang ‘Roadtrip’ ng Viva Films at sa direksyon ni Andoy Ranay.

Sa trailer nga ng ‘Roadtrip’ ay mapapanood na may pagkakapikunan, tarayan, talakan ang characters nilang apat. Pero sa presscon ng pelikula ay sinabi nina Janice, Gelli, Carmina, at Candy na hindi naman sila umaabot sa ganun sa totoong buhay.

Kung may problema o tampuhan man daw ay madali lang nilang naaayos ‘yon.

So ‘yung tarayan, talakan sa ‘Roadtrip’ ay pinalala lang.

Anyway, may mga kuwento rin silang apat sa pagdadamayan nila kung sino ang may problema.

Pero hindi naman daw sila ‘yung agad-agad na nanghihimasok sa problema ng bawat isa.

Basta ‘yung sa kanila ay pagke-care dahil mahal nila ang bawat isa.

Bongga!

Anyway, kinilig sina Janice, Gelli, Carmina, Candy nang malamang marami ang excited na mapanood ang ‘Roadtrip’.

Happy rin daw sila sa kinalabasan ng barkada movie nila kaya ang sipag-sipag nilang mag-promote, ha!

Marami nga ang nagsasabing mukhang magiging blockbuster hit ang ‘Roadtrip’.

‘Yun na! (Jun Lalin)