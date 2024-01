Shota Imanaga swak sa Cubs

ISANG Japanese left-handed pitcher pa ang nakatakdang bumato sa Major League Baseball.

Ipinakilala ng Chicago Cubs si Shota Imanaga sa isang press conference.

Pirmado na ng Japanese ang $53M (halos P3B), four-year contract na posible pang maging $80M (P4.5B), 5-year deal.

“Hey Chicago, what do you say? Cubs are going to win today,” bungad nitong Sabado ni Imanaga, ni-recite sa English ang dalawang linya sa ‘Go Cubs Go’ song, habang suot ang pintstriped No. 18 jersey.

Papasok sa rotation ng Cubs si Imanaga, 30, kapalit ni Marcus Stroman na kumalas na sa team papuntang New York Yankees.

Nasa pitcher rotation din sina lefty Justin Steele at right-handers Kyle Hendricks at Jameson Taillon.

Binansagang The Throwing Philosopher, naglista ng 7-4 record si Imanaga sa 22 starts, may 174 strikeouts at 24 walks sa 148 innings para sa Yokohama BayStars sa Central League ng Japanese Baseball League.

(Vladi Eduarte)