Rivermaya reunion patok

Inabangan at trending ang guesting ng 90s OPM legend na Rivermaya sa ‘ASAP Natin ‘To’ nitong Sunday.

More than 25 years nga raw ang hinintay nina Bamboo, Rico Blanco, Mark Escueta, at Nathan Azarcon at gayundin ng mga fans nila para mapanood ulit sila na magkakasama sa isang TV show.

Ang bongga ng Rivermaya dahil sila lang ang nagpabalik sa audience sa ‘ASAP Natin ‘To’ after four years.

Ni-request kasi nila sa programa na magdala sila ng audience sa kanilang guesting.

Tuwang-tuwa naman ang mga netizen na makitang may audience ulit sa ‘ASAP Natin ‘To’.

Samantala, pinerform ng Rivermaya ang hit song nila na ‘Elisi’ kung saan nakatulong ang live audience para mas maging buhay ang kanilang perfomance.

Ayon kay Bamboo, full circle raw ang guesting nila dahil ang ‘ASAP’ daw ang naging stomping ground nila dati sa pag-promote ng mga album at song nila.

Hindi naman naitago ni Janine Gutierrez ang pagiging faney ng ma-interview niya ang banda.

Inamin pa nito na kumpleto siya ng albums ng Rivermaya.

Manonood kaya si Janine sa reunion concert ng banda sa February 17?

Well… (Byx Almacen)