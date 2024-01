Richard enjoy sa BBQ, swimming kasama mga anak

Dumalaw kami sa bahay ni Richard Gutierrez noong Friday.

Papasok pa lang kami sa bahay ay dumating naman ang magkapatid na Zion at Kai.

Galing daw sila sa isang pet shop.

Bumili sila ng pagkain ng mga isda nila.

Kung matatandaan, naisulat namin dito sa Abante na nagpagawa si Richard ng isang malaking aquarium bilang regalo sa kanyang mga anak.

Tuwing magkakasama nga sila sa bahay ni Richard ay wiling-wili sina Zion, Kai sa kanilang mga alagang isda. Sila talaga ang nagpapakain sa mga ‘yon.

Nakakatuwa rin si Zion dahil marami na siyang alam sa mga isda, ha! Narinig nga namin ang mga kuwento niya sa kanyang tatay.

Anyway, bonding time nina Richard, Zion, Kai ‘yon. Nagpa-barbecue pa nga si Richard para sa kanilang lunch.

Tsika ni Richard, “Katatapos ko lang mag-boxing training then lunch with the kids.”

After nga ng lunch nila ay nagpahinga lang sila at nag-swimming naman.

Yes, mahilig mag-swimming sina Zion, Kai at tuwang-tuwa sila kapag kasama nila si Richard na nagsu-swimming.

Makikita nga sa videos na shinare ni Annabelle Rama sa kanyang Instagram account ang swimming bonding ng mag-aama at sobrang good vibes ang hatid nun sa netizens, fans.

That day ay dumalaw rin kasi si Bisaya sa bahay ni Richard at kasama niya si Eddie Gutierrez.

Sabi nga ni Bisaya, “Ang saya-saya ng mga apo ko pati ni Chard. Kami ni Eduardo sobrang saya rin kapag nakikita namin na happy silang magkakasama.

“Masaya rin kami ni Eduardo kapag nakaka-bonding ang mga apo namin.”

O ayan, malinaw na malinaw sa dialogue ni Tita Annabelle na masayang-masaya sila ni Tito Eddie kapag nakakasama, nakaka-bonding ang mga apo nilang sina Zion, Kai, ha!

So tigilan na ng mga marites ang pang-iintriga at baka balikan kayo ni Bisaya, ‘noh?!

‘Yun na!