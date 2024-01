Hinamon ng mga senador ang bagong kalihim ng Department of Finance na si Ralph Recto na walisin ang mga kurakot sa Bureau of Internal Revenue (BIR) at Bureau of Customs (BOC).

Sinabi ni Senate Minority Leader Aquilino “Koko” Pimentel III na imbes na ipatupad ang bagong buwis, dapat ay unahin ni Secretary Recto ang problema ng tax leakage at ang pagpapalawak ng tax base.

“Palawakin or i-widened ang base ng taxpayer kasi ang nangyayari, piga lang ng piga ang BIR natin saka Customs sa mga taxpayer na, ‘yong nasa database na. Kailangan i-cover natin yung matagal nang naka-iwas na nasa database,” paliwanag ni Pimentel.

“And then, bantayan ‘yong leakage. Kasi sa mga kinokolekta may nagle-leak diyan thru graft and corruption,” dugtong pa niya.

Bilyon-bilyong buwis ang hindi napupunta sa kaban ng gobyerno dahil sa tax leakage, habang tinatayang P500 bilyon naman sa tax evasion.

Target ni Recto na makalikom ng P4.3 trilyong buwis ngayong taon.

Binanggit naman ni Senador Sherwin Gatchalian na tiniyak na sa kanya ni Secretary Recto na hindi siya magpapatupad ng bagong buwis dahil sensitibo siya sa nararamdaman ng mga tao.

“Sensitive tayo sa nararamdaman ng tao, hindi lang buwis nang buwis. Iyan ang sinabi niya,” paglalahad ni Gatchalian.