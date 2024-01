Mamadaliin ng Pilipinas ang konstruksyon ng transportation facilities sa West Philippine Sea (WPS) upang tapatan ang ginagawang pag-tatayo ng artificial island ng China sa Spratlys.

Sinabi ni Makati City Rep. Luis Campos Jr. na sa ilalim ng 2024 Gene¬ral Appropriations Law, naglaan ang Kongreso ng P800 milyon sa Department of Transportation para sa pagpapagawa ng bagong shelter port sa Lawak Island.

“The sum for the Lawak shelter port is itemized in the 2024 Maritime Transportation Infrastructure Program,” saad ni Campos, vice chair-person ng House committee on appropriations.

Ang shelter port ay isang pasilidad kung saan ang mga fishing boat ay maaaring umangkla sa access channels, breakwaters, jetties, at iba pang itatayong istraktura.

Ang Lawak Island ang ikalawa sa pinakamalaking isla sa Kalayaan Island Group.

“The P800 million for the Lawak shelter port is on top of, and separate from, the P1.5 billion for the expansion of the airport on Pag-asa Island,” ani Campos.