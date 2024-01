Parekoy si Cong Arnel Ty

Nakakadalawang episode pa lamang si dating LPGMA Partylist Congressman Arnel Ty at tumatayo ring ama ng LPG industry ng bansa sa aking programang Parekoy sa Teletabloid via social media pero masasabi kong parang naaral ko na ang industriya at ang mga usaping nakapaloob dito.

Si Cong Arnel Ty, kasalukuyang presidente ng REGASCO na kabilang sa top 3 importer ng LPG na ginagamit sa bansa ay sumisingkaw sa aking programa tuwing araw ng Biyernes ganap na alas 11:30 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali kaya talagang hindi nakakapagtaka na marami akong madiskubri sa industriya sa pamamagitan niya.

Gaya nga lamang ng napag-usapan namin nitong nakaraang Biyernes, Enero 12, kung saan, nadako ang aming paksa sa mga tangke (cylinder) ng LPG.

Itinakda na pala ng Department of Energy (DOE) ang deadline sa pagsasauli ng mga depektibo at dispalinghadong tangke ng LPG ngayong taon batay sa umiiral na RA 11592 o ang LPG Law ng bansa.

Kung tama ang aking pagkakaalala sa sa binanggit ni Cong. Arnel, nasa 4 na milyong LPG, batay na rin sa datus ng DOE ang kailangang palitan upang masiguro ang kaligtasan ng mga house holds na gumagamit ng mga ito.

Ang magandang balita dito, hindi naman na kailangang maglaan ng pambayad ang mga nagmamay-ari ng mga dispalinghado at depektibong tangke at wala silang ibang gagawin kundi dalhin ang mga ito sa mga lehitimong dealer upang mapalitan ng libre.

Ang medyo malalagay dito sa alanganin ay ang mga dealer na hindi magsusurrender ng mga depektibo at dispalinghadong tangke sa DOE dahil bawa’t isang mapapatunayan na nasa kanilang pag-iingat ay mayroong katapat na P25 libong multa.

Ang mga tangke namang isusurender ay muling kikilatisin ng DOE at ang mga maaring pang magamit ay tatatakan ng maayos upang agad na makilala ang kumpanyang nagmamay-ari para mahanap sakaling magkaroon ng ‘di-inaasahang pag-aberya sa paglipas ng mga araw.

Binanggit din ni Cong Arnel na nasa 5 limang milyong bagong tangke ang nakareserba bilang pamalit sa mga dispalinghado at depektibo kaya siguradong lahat ng mga isusurender ay mapapalitan dahil kung tutuusin ay may pasobra pa nga sa bilang.

Dalawang episode pa lamang ang ating nagagawa pero buhos na ang impormasyon para sa sektor na dati ay limitadong limitado lamang ang nakakaalam kaya hindi natin nakikita ang pakinabang na dala para sa publiko.

Welcome sa Parekoy Cong Arnel Ty!