Pasok ang Palawan sa Traveler’s Choice Awards Best of the Best ng Tripadvisor.

Batay sa ulat, pang-apat ang Palawan sa Tripavisor most trending destinations sa taong 2024.

Nanguna ang Tokyo, Japan; Seoul, South Korea at Halong Bay, Vietnam sa trending na pasyalan.

Inilarawan ang Palawan bilang “a slice of heaven, a sliver of an island that teems with exotic wildlife, quaint fishing villages, and UNESCO World Heritage Sites.”

Ikinatuwa naman ni Department of Tourist (DOT) Secretary Christina Garcia Frasco ang natanggap na pagkilala na aniya’y patunay lamang sa “timeless allure” ng Palawan.

Kabilang sa mga paboritong puntahan at itinuturing na “must visit destinations” sa Palawan ang Calauit Game Preserve and Wildlife Sanctuary, Japanese shipwrecks na nasa Coron Island at ang Puerto Princesa Underground River. (Juliet de Loza-Cudia/Vick Aquino)