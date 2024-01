Nakuha ng Pag-IBIG Fund ang suporta ng Employers’ Confederation of the Philippines (ECOP) sa plano nitong taasan ang buwanang kontribusyon o savings rate para sa mga employer at miyembro.

Ayon kay Pag-IBIG Fund Chief Executive Officer Marilene C. Acosta nitong Martes, Enero 9, nakuha na ngayon ng Pag-IBIG Fund ang suporta ng employer at labor groups habang plano nitong taasan ang halos apat na dekada nitong savings rate ngayong taon.

“Over the years, Pag-IBIG Fund and ECOP have engaged in productive discourse to help shape responsive policies for the benefit of our stakehol-ders. We appreciate their recognition of the need for us to finally implement our new rates, after having deferred its implementation since 2021, so that we can increase our members’ benefits, address the growing loan demand of our members, maintain the afforda¬bility of our home loans, and ensure the sustainabi¬lity and growth of Pag-IBIG Fund,” ani Acosta.

Sa ilalim ng bagong savings rates ng Pag-IBIG Fund, ang pinakamataas na buwanang kompensasyon na gagamitin sa pag-compute ng kinakailangang dalawang porsyento na ipon ng empleyado at dalawang porsyento na bahagi ng employer ng mga miyembro ng Pag-IBIG Fund ay ta-taas sa P10,000.

Ito ay mula sa kasalukuyang P5,000. Dahil dito, ang buwanang ipon ng mga miyembro ng Pag-IBIG Fund, para sa bahagi ng empleyado at katapat ng employer, ay tataas sa dalawang daang piso P200 bawat isa mula sa kasalukuyang P100.

Matatandaan na noong 2019, inaprubahan ng mga opisyal ng ahensiya ang pagtaas ng buwanang savings rates ng mga miyembro nito matapos makuha ang pagsang-ayon ng mga stakeholder para ipatupad ang nakaplanong pagtaas sa 2021. (Vincent Pagaduan)