Nadine ‘di uurong sa lesbian project with Kathryn

Game raw ang aktres na si Nadine Lustre na maka-work sa isang GL project si Kathryn Bernardo.

Sa isang recent event kung saan isa si Nadine sa endorser ay hiningian siya ng komento tungkol sa approval ni Vilma Santos sa kanila ni Kath na i-remake ang classic film na ‘T-Bird at Ako’ na pinagbidahan noon nina Ate Vi at Nora Aunor.

Wala raw siyang idea sa pelikulang ‘T-Bird at Ako’ kaya pinaliwanag ng entertainment media na medyo GL or girl love ito.

Nang magka-idea na si Nadine, sey niya, “It’s very challenging especially with all the movies or projects na mga ganito especially if you’re uncomfortable with that kind of intimacy.

Kuwento pa niya, may ganito na siyang experience before, “I mean kung parang kayo kayo na lang, medyo nakakailang. Kasi I’ve had an experience before na may ganyan, and that’s why I know I’m really straight. Kasi naka-experience ako ng ganyan but then again, uhm ‘yun lang.”

Kahit magiging challenging ay game naman daw siya, “I guess magiging challenging lang diyan for me is ‘yung level of comfortability. But ako naman I’m always game for challenges, you know.”

Tuwang-tuwa naman ang fans niya na game siyang gumawa ng GL kasama si Kathryn.

Sana nga matuloy ito at mukha namang papatok ito sa takilya!

‘Yun na! (Byx Almacen)