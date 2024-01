Miles walang galit kay Elijah

Nagsalita na si Miles Ocampo tungkol sa hiwalayan nila ng aktor na si Elijah Canlas.

Ayon kay Miles, malaki pa rin ang respeto niya kay Elijah, na lagpas dalawang taon niyang naging kasintahan.

“May mga bagay na nangyari, Miss Karen. Of course, sa isang relationship naman, it’s not just, hindi lang naman isang tao, parang you have to make it work, kayong dalawa,” panimula ni Miles sa panayam ni Karen Davila sa YouTube channel ng journalist.

“So siyempre, may mga pagkukulang at ano rin, ‘yung isa’t isa. But I’m happy na naiwan lahat ng issues namin na ‘yon sa 2023, Miss Karen. And then we started this year na okey kami, na nag-usap na ulit and all,” dagdag pa ni Miles.

Sey pa ni Miles, si Elijah ang true love niya at napatawad na raw niya ito.

“First jowa. First boyfriend. First everything,” wika niya.

“Forgiveness naman ang pinakaimportante sa lahat. For myself din, and since I still have love for that person, parang lahat naman ng tao nagkakamali. Parang dapat lang maging accountable ‘yung mga tao sa mga nagawa nila,” dugtong pa niya.

November 2023 nang aminin ni Elijah na hiwalay na sila ni Miles.

Sa ngayon ay hindi pa raw ready si Miles na mag-entertain ng manliligaw o makipag-date.

“Parang huwag na muna. Parang napakadaming magandang nangyayari ngayon. And may mga offers, may mga work,” sey pa ni Miles. (Issa Santiago)