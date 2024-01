Nagbabala ang isang kongresista sa gobyerno na posibleng sumipa ang bilang ng walang trabaho sa bansa kapag tumindi ang epekto ng El Niño phenomenon.

Ayon kay Rizal Rep. Fidel Nograles, kaila¬ngang maglatag ng programa ang gobyerno upang mabawasan ang epekto ng El Niño sa trabaho ng mga Pinoy.

Aniya, mababalewal ang pagsisikap ng gobyerno na mapababa ang unemployment rate sa bansa kung sisipa naman ito sa matinding tagtuyot sa bansa.

“These gains will quickly turn to losses if we are unable to implement measures that address the challenges posed by El Niño and their effect on our people’s employment,” babala ni Nograles.

“Hindi lang trabaho, kundi pati seguridad ng pagkain ang nanga¬nganib dahil sa tagtu¬yot na dala ng El Niño ngayong taon. These are grave is-sues that we must address decisively and urgently,” dagdag pa ng chairman ng House committee on labor. (Billy Begas)