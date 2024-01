Mga kabataan

NAGING matagumpay ang pagdaraos ng Bayanihan Chess Club sa Atty. Grandmaster Rosendo Balinas Jr. Memorial Open Youth Rapid Chess Tournament 2024 (18 below ) na nilahukan ng 200 kabataan nitong Sabado, Enero 13 sa Level 1 Digiworld ng Robinsons Galleria sa Ortigas Center, Quezon City.

Si Chester Neil Reyes ng University of Santo Tomas na nasa patnubay ni GM candidate Ronald Dableo ang tinanghal na kampeon nang manaig sa tie break points sa kapwa 6.5 pointers Fide Master Mark Jay Bacojo ng Dasmariñas City.

Nanguna sa ceremonial moves ang parehong youngest participants sa edad na mga anim na taon na sina Shane Patropez ng Calbayog City at Almario Marlon I Bernardino ng Quezon City na sinaksihan nina 8-time Illinois champion International Master Angelo Young , reigning back-to-back Asian Seniors champion IM Jose Efren Bagamasbad, Institute of Integrated Electrical Engineers (IIEE) national past president Engr. Allan Anthony Alvarez, Coach Ederwin Estavillo at UAE based-Danilo Reyes.

Ang kagaanapan ay sinuportahan ng Balinas family sa pakikipagtulungan ng Robinsons Galleria, AIM, Mark John Centillo, Biyaherong Arbiter, coach NM Gerald Ferriol, GMG, Woman FM Kathryn Ann Cruz-Hardegen, Jennifer Cruz, Rosalyn Cruz, Jonas Cruz, Chess Lovers at Kaizen Knights Chess Club.

Ito ay parangal sa namapayang si Balinas Jr., nominado sa Philippine Sports Hall of Fame bilang isang abogado, award winning chess writer at mamamahayag.Nakamit niya ang pinakamalaking tagumpay sa 1976 Odessa International Tournament sa Russia sa pinosteng 10–4 panalo-talong marka. Hindi siya natalo sa lahat ng mga kalabang Russia, at isang puntos ang nilamang kina Lev Alburt, at dating USSR champion Vladimir Savon.

***

Magaganap ang isang torneo sa taong ito ng Institute of Integrated Electrical Engineers (IIEE) ayon kay national past president Engr. Allan Anthony Alvarez.

Nag-co- champion sa IIEE mini chess tournament sina reigning two-time Asian Seniors champion IM Jose Efren Bagamasbad at NM Almario Marlon Bernardino Jr.

***

Sinimulan noong Biyernes ang pulong sa pagtulak ng Association of Chess Amateurs in the Philippines, Inc. (ACAPI) na pinangunahan ni National Chess Federation of the Philippines director Engr. Rey Cris Urbiztondo.

Malaki maitutulong ng bagong tatag na ACAPI sa grassroots development drogram sa bansa. Isa itong online tournament na bukas sa lahat ng amateur at non master. Tampok rito ang Open division, Senior division, female division, youth (highschool) division, under-12 (elementary division) at PWD division.

Si Urbiztondo rin ang may pakana sa Rising Chess Unlimited tournament sa kapuluan ng bansa.

***

Binabati ko sina Carlo Biado at Bernie Regalario na nag 1-2 finish sa 2nd Universal Chinese Taipei 9-Ball Open Pool Championship sa Ximending, Taipei, Taiwan nitong Biyernes. Si Regalario, na kilalang ‘Li’l Prince’ ay isa sa mga pambato ng Marboys Billiards Club na pinapatnubayan nina JR Velasco at Marvin Paringit.