Maris mahusay, mabait, pinuri ni Gladys

Grabe si Maris Racal! Imagine, pati ang primera kontrabida na si Gladys Reyes, super bilib sa kanya.

Sa guesting ni Gladys sa YouTube channel ni Maricel Soriano, inusisa siya tungkol sa mga baguhang artista na nakakatrabaho niya. Eh, nakasama ni Gladys si Maris sa ‘Here Comes The Groom’ na bida nga si Enchong Dee.

“Awa ng Diyos, wala pa akong naka-work na pasaway. Hindi naman sila uubra. Hahahaha!” sabi ni Gladys.

“Oo, hindi. Hindi uubra sa atin! Hahahaha!” susog naman ni Maricel.

“Oo Nay (Marya). Napakamarespeto naman ng mga nakatrabaho ko.

“First time ko maka-work sa movie na `yon si Maris Racal. Si Maris is one of the promising, and talented actresses that we have no. At saka musikera rin ang bata.

“At nakita ko rin ang kagustuhan niya sa ginagawa niya. ‘Yung respeto niya sa katrabaho. ‘Yung dedication ng bata.

“At si Enchong naman, thinking actor siya. First time ko siyang nakatrabaho, at gustong-gusto ko siyang kausap. Direct to the point din. Matalinong aktor.

“Nakakatuwa na ang mga batang artista na nakakatrabaho natin, nile-level up talaga nila ang kanilang game. Inaaral nila ang trabaho nila,” sabi ni Gladys.

Pero siyempre, napag-usapan din si Judy Ann Santos, na kuwento nga ni Gladys, hindi niya masyadong kachika sa mga unang taon ng ‘Mara Clara’ noon. Pero, noong tumagal-tagal na, nagkasundo na sila, at hanggang ngayon ay magkaibigan pa rin.

Siyanga pala, bilib na bilib si Marya sa kadaldalan ni Gladys, ha! Panay lang ang titig niya kay Gladys habang nagsasalita.

Puring-puri ni Marya ang pamamalakad ni Gladys sa buhay. Lalo na noong nag-hula hoop na ito.

Bongga naman! (Dondon Sermino)