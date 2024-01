Maja winner sa Asian Television Awards

Wagi ang mga Pinoy hosts sa kakatapos lamang na 28th Asian Television Awards (ATA) na ginanap sa Hoa Binh Theatre sa Ho Chi Minh City sa Vietnam.

Sa unang gabi ng awards show ay nagwagi ang mga news anchors na sina Rico Hizon at Cathy Yang.

Si Rico ang tinanghal na Best News Presenter or Anchor para sa CNN Philippines program na ‘The Final Word With Rico Hizon’.

Best Talk Show Host naman si Cathy Yang para sa One News PH show na ‘Long Conversation: Thought Leaders with Cathy Yang.’

Sa second night ay dalawang entertainment hosts naman ang nagbigay ng karangalan sa Pilipinas.

Magkasunod na inanunsyong winners sina Maja Salvador at Manila Luzon.

Tinanghal na Best Quiz or Game Show Host si Maja para sa programang ‘Emojination’ ng TV5.

Sayang nga at hindi nakadalo ang asawa ni Rambo Nuñez para personal na tanggapin ang award, pero sa kanyang Instagram story ay pinasalamatan niya ang panginoon, sey pa niya, “God is good!”

Inalay rin ni Maja ang award sa kanyang ‘Emojination’ family at co-hosts na sina Miles Ocampo at Gil Aguedan, Jr.

Samantala, si Manila Luzon naman ang tinanghal na Best Entertainment Host para sa drag show ng Prime Video na ‘Drag Den with Manila Luzon’.

Sa kanyang speech ay inalay niya ang kanyang award sa lahat ng Filipino drag queens sa buong mundo.

Matatandaang siya rin ang nanalong Best Entertainment Host sa Asian Academy Creative Awards 2023 noong nakaraang buwan para rin sa nasabing programa.

Congratulations! So bonggels!