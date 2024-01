Kim ‘di tatantanan about Xian: ChiuPau may aaminin? 

Ngayong Lunes ang presscon ng teleserye version ng ‘Linlang’ series nina Paulo Avelino at Kim Chiu.

Mas exciting at mas mahaba nga raw ang teleserye version ng ABS-CBN kaysa sa nag-stream sa Prime Video.

Mas pag-uusapan nga raw ito dahil sa mga eksenang hindi ipinalabas sa Prime Video.

Pero sa ngayon ang mas inaabangan sa pa-presscon nila ay kung may aaminin ba ang ChiuPau team-up

nina Kim, Paulo?

Dahil nga sa ‘Linlang’ ay natsikang may relasyon na silang dalawa.

Ang iba ay may dudang si Paulo ang dahilan ng hiwalayan ni Kim kay Xian Lim, ha!

Ang iba naman ay idinadawit din si Kim sa hiwalayan naman daw ni Paulo kay Janine Gutierrez.

Handa na nga bang magsalita nina Kim, Paulo para malinaw ang mga isyu sa kanila o mananatiling tikom ang kanilang mga bibig?

Si Kim kaya ay magsabi uli na, “Nalinglang kayo,” sa mga isyu sa kanila ng ex-boyfriend na si Xian o baka naman magsabi na rin siya na nagmo-move on na siya?

Well, for sure, tututukan ng mga marites ang presscon ng ‘Linlang’.

Inaasahan nga pala na kung sa Prime Video ay nag-number one ang ‘Linlang’, siguradong mamamayagpag ito kapag ipinalabas na sa TV5, A2Z, at iba pang platforms ng ABS-CBN.

Kasama rin sa ‘Linlang’ sina Maricel Soriano, JM de Guzman, Kaila Estrada, Ruby Ruiz, at iba pa.

‘Yun na! (Jun Lalin)