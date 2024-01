Jun Ang nilakihan paremyo sa 12th 7-Eleven Run 2024

MA titindi ang karerahan sa 12th 7-Eleven Run 2024 nang itaas ng Philippine Seven Corporation ang papremyo sa 8-in-1 footrace sa Feb. 3-4 sa Manila, Iloilo City at Cagayan De Oro City.

Siniwalat ni PSC Digital Team Managing Director/General Merchandise Division Head Jose ‘Jun’ Ang Jr. ang magandang balita sa paglulunsad ng takbuhan noong Biyernes sa Aristocrat Retaurant sa Malate, Manila.

Aniya, hindi lang sila nagdagdag ng premyo kundi pati ng distansiya upang mas lalong maengganyo ang mga nagsisimulang tumakbo at ang mga datihan na sumubok sa mas mapahabang kilometro.

Ayon pa sa opisyal na siya ring pangulo ng National Masters and Seniors Athletics Association of the Philippines, ang unang tatlong puwesto sa lalaki at babae sa 42K ay may P25K, P20K at 15K, sa 32K ay may P22K, P17K at 12K habang sa 21K ay may P20K, 1P5K at P10 cash.

Ang top 3 male at female overall winners sa 21Km, 32km at 42km na lokal na mananakbo ay kakatawanin din ang bansa sa mapipili ng mga organizer na internatonal marathon sa labas ng bansa bago matapos ang taon.

Ang magwawagi sa 16K ay may P15K, P10K, at P7K, sa 10K ay may P10K P7K, at P5K. Sa 7K ay may P8K, P6,500, at P4,500, sa 5K ay P7K, P6K, at P5, at sa 3K distance ay may premyong P5K, 3K at P2K.

Sabay-sabay na lalargahan ang karera sa tatlong bagong lugar para sa 7-Eleven Run Series kung saan sa Manila ay paalis at pabalik sa Quirino Grandstandng Luneta na limitado lang sa 25,000 runners, sa Iloilo ay sa Atria Ayala Park District (8,000 runners) at sa Cagayan de Oro ay sa Centrio Ayala Park Mall (7,000 runners).

Plano ng PSC na isa pang 7-Eeleven Run sa Hulyo ang ganapin bilang bahagi ng kanilang 40th Anniversary sa bansa.

(Lito Oredo)