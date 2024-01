Johann Chua, James Aranas babalikwas sa Indon 9-ball

BABAWI sina Johann Chua at James Aranas mula sa pagsemplang huling torneong sinalihan.

Nakatakdang sumargo uli agad ang reigning World Cup of Pool champions Pinoy tandem sa 18th Indonesia International Open 2024 9-ball na magsisimula sa qualifying sa Jan. 16-19 at tournament proper sa Jan. 21-25 sa Jakarta, Indonesia.

Parehong nabigo sina Chua at Aranas sa 2nd Chinese Taipei Open 9-Ball Pool Championship sa Taipei City na pinagkampeonan ng kababayang si Carlo Biado nito lang Jan. 10-12.

Kasamang tutumbok nina Chua at Aranas sa Jakarka cuefest sina Anton Raga, Jeffrey Ignacio, Kyle Amoroto, Marvin Asis, Jefrey Roda at Bernie Regalario.

Ang maghahari sa sarguhan ay mabibiyayaan ng $25K (halos P1.4M). Ang sesegunda ay may $12K (P671K) at ang mga talunan sa semifinals ay may tig-$6K (P335K).

Si Regalario, 19 ang nakalaban ni Biado, 40, sa finals Chinese Taipei Open 9-Ball Pool Championship, nagwagi ang huli, 13-7.

Bubuwelo rin Regalario na masikwat ang unang titulo sa buwan o taon, sasandalan ang momentum sa finals sa Taiwan cuefest.

Kabilang sa sinilat ni Regalario si world No. 10 Aloysius Yapp ng Singapore, 11-10 sa semifinals. Nagtambal sina Chua at Aranas upang sungkitin ang 16th WCP 2023 noong Hulyo sa Lugo, Spain, kinaldag sa finals ang magkakamping Kastila.

(Elech Dawa)