Tinipid na nga, binukulan pa ang maraming Pinoy na lumagda sa petisyon sa people’s initiative.

Ayon kay Senador Imee Marcos, nakarating sa kanyang impormasyon na imbes na bayaran ng P100 ang bawat pirma, P40 lang ang binigay sa mga botante sa mga liblib na lugar.

“Nag-umpisa sa P100 kada isa, sabi ko nga our Constitution is not for sale. Huwag ninyong ibenta ang kalu¬luwa ng bayan pagkat Saligang Ba-tas ibang usapan iyan noh,” wika ni Marcos sa interview ng DZBB nitong Linggo.

“Tapos may nabubukol pa daw sa probinsiya, tig-kukuwarenta (pesos) na lang. Ang labo, kinaltasan pa,”

Aniya, masuwerte pa umano ang mga taga-Metro Manila at Southern Tagalog Region dahil P1,000 ang binibigay para lamang pumirma sa petisyon sa Charter change (Cha-cha).

Naniniwala naman si Sen. Marcos na walang kinalaman ang kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa pag-susulong ng Cha-cha dahil ang nakalap niyang impormasyon ay regalo raw para sa ikatlong State of the Nation Address (SONA) ng pangulo sa Hulyo.

“Mukhang surpise gift daw para sa SONA,” anang senador.

Kumbinsido rin si Sen. Marcos na si Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang utak ng people’s initiative dahil pawang mga staff niya ang lumalabas na nakikipag-coordinate sa mga kongresista at lokal na opisyal ng gobyerno.

“Definitely may alok. ‘Yong alok maliwanag at ‘yong nagpadala mga staff ni Speaker, ‘yon ang talagang maliwanag. Ang hindi ko alam kung nagbigayan na kasi hindi pa naman tapos ito eh. Ang deadline nila isa January 12,” ani Sen. Marcos.