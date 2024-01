Honeymoon yarn? James, Issa feeling bagong kasal sa Italy

Feeling ‘honeymooners’ nga sina James Reid, Issa Pressman sa Milan, Italy!

Yes, kahit anong pamimintas pa ang sabihin ng mga hater/basher nila, o mga faney ni Nadine Lustre, isa lang ang mensahe nina James, Issa sa kanila, na very happy sila, at rampa to the max, hindi lang sa iba’t ibang sulok ng Pilipinas, kundi sa ibang bansa pa.

“Touchdown Milan,” sey lang ni James.

At sa pitong mga larawan na pinost ni James, kitang-kita nga na wala silang pakialam sa sasabihin ng iba, basta sila masaya. Lalo na sa mga tatlong magkakasunod na photo sa bandang dulo, pinakita talaga nila na iisa ang hangarin nila sa mundo, ang mahalin ang isa’t isa, at magpakaligaya siyempre.

Pero siyempre, hindi pa rin sila tinantanan ng mga hater/basher, at talagang super aktibo sila sa pagkokomento.

Heto nga ang panlalait na naman ng mga kalaban nila, lalo na kay Issa.

“Nakakatawa talaga ‘yang gf mo mukhang tanga lang.”

“Trying hard talaga tong si ate gorl ipakita na fun happy relationship sila. Hahahaha! Gorl never kang tatanggapin ng madla.”

“When kaya maghihiwalay to? Kaabang-abang naman ang breakup nito.”

Pero siyempre, laban kung laban din ang mga fan ng dalawa. Na bawat komento ng mga kalaban, tinatapatan nila ng talak.

“James and Issa both gorgeous!”

“Yeah Hollywood actor vibes.”

“Expensive looks.”

“Enjoy there! Life is too short to be living it unhappily, so enjoy it.”

“Enjoy your trip here in Milan lovebirds. I hope to meet you in these days.”

“I feel sad for these people who spent a seconds of their time just to comment a hateful words to Issa and James. Did they do you wrong? Hurt you in any way or disrespect you?”

Well, kailangan kaya magsasawa ang mga hater/basher sa panlalait kina James, Issa? Kailangan kaya nila matatanggap ang relasyon ng dalawa?

Kunsabagay, sina Julia Barretto, Gerald Anderson nga noon, grabe rin kung talakan, pagbantaan ng mga faney, di ba? Pero kita mo ngayon, nagsawa rin sila, at tila tanggap na rin nila ang relasyon ng dalawa, at inaabangan na lang nila ang pagpapakasal ng JuRald, ha!

Hopefully, mangyari rin `yon kina James at Issa!

Hopefully, ha! (Dondon Sermino)