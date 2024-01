Heptathlete Alexie Brooks kinoronahan na Miss Iloilo

INILADLAD ni national heptathlete Alexie Mae Caimoso Brooks ang dagdag na talento nang tanghaling Miss Iloilo 2024 Beauty Pageant nitong Sabado ng gabi.

Kinatawan ang Bayan ng Leon, dinaig ng 23-anyos na Fil-Am ang iba pang mga kasali mula sa iba’t-ibang lungsod at munisipyo ng nasabing lalawigan upang mapasakamay ang prestihiyosong titulo na nagbigay rin sa kanya ng puwesto para sa 2024 Binibining Pilipinas.

Hinablot pa ni Brooks na miyembro ng training pool ng Athletics Philippines (dating Patafa) ang mga special awards na Miss Dito, Miss Layson Group of Companies, Miss BingoPlus, Best in Designers’ Fashion Show at Best in Cultural Costume.

Mahilig na siyang sumali sa mga beauty pageant at madalas manalo, at maraming beses na ring nagwagi ng mga medalya (ginto, pilak at tanso)sa mga paligsahan. Ilan sa mga ito ang Kuala Lumpur 2018 ASEAN School Games girl’s long jump, Palarong Pambansa, Western Visayas Regional Athletics Association Meet at iba pa.

Nagtala siya ng personal best na 5,032 puntos sa paboritong heptathlon na halos malapit sa 5,101 na national record ni Sarah Dequinan nang maka-gold medal sa PH 2019 Southeast Asian Games.

Ang personal best ni Brooks na 1.72m sa high jump ang kasalukuyan pa ring Palarong Pambansa mark.

(Lito Oredo)