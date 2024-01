Donny, Belle serye maraming kinakabog

Patuloy na sinusubaybayan ng viewers ang first serye ng DonBelle na ‘Can’t Buy Me Love’ hindi lang sa Netflix kundi pati na rin sa TV.

Ayon sa nilabas ng Nielsen Philippines na NUTAM People Ratings (Urban) mula January 8 to 11, 2024 ay parating nasa 9% ang ratings nito.

Noong Monday (January 8) ay 9.0% nakuha nito, 8.0% naman noong Tuesday, muling tumaas sa 9.3% noong Wednesday, at 9.4% naman nitong Thursday.

Maliban sa love story nina Bingo at Ling na characters nina Donny Pangilinan at Belle Mariano, ay inaabangan din ang pag-tackle ng serye sa mental health, at gayundin ang accidental love team na SnoopRene nina Snoop at Irene, ang characters naman nina Anthony Jennings at Maris Racal.

Samantala, aabangan naman simula sa Lunes ang pagtatapat ng ‘Can’t Buy Me Love’ sa bagong teleserye nina Xian Lim at Jennyln Mercado na ‘Love. Die. Repeat’.

Samantala, nagpakilig naman sina Donny at Belle kahapon sa TriNoma Activity Center para sa launch ng music video ng song a ‘Closer You & I’ na ni-revive ni Adie.

Bagay na bagay nga raw ang DonBelle sa music video para sa isang campaign ng isang toothpaste brand.

Kahit music video nga lang daw ito na dinirek ni Direk Tonet Jadaone ay busog na busog sa kilig ang mga faneys!

Bonggels! (Byx Almacen)