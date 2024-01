Siniguro ng pamahalaan na nasa maayos na kondisyon ang 18 Pinoy marino na sakay ng tanker na kinumpiska ng Iran sa baybayin ng Oman.

Ayon sa Presidential Communications Office, sinabi ni Migrant Workers Undersecretary Patricia Yvonne Caunan na nakipag-ugnayan na ang Department of Foreign Affairs (DFA) sa Iran.

“Well, officially po of course ang Department of Foreign Affairs iyong lead dito, nakikipag-ugnayan tayo. Ang Department po ay naka-focus doon sa pakikipag-ugnayan sa pamilya po nitong ating mga kababayan,” ani Caunan.

“Sa ngayon naman po, maganda naman po ang update dito, nasa maganda silang kalagayan at patuloy po ang DMW na makipag-ugnayan sa DFA para i-monitor iyong kanilang sitwasyon,” saad pa ng opisyal.

Inaayos na umano ang pagpapalaya sa mga Pinoy seafarer.

(Vick Aquino/Juliet de Loza-Cudia)