Chris Bitoon, Nueva Ecija mananalanta pa sa PSL

TATANGKAIN ni Chris Bitoon at tropa sa Nueva Ecija Capitals na masungkit ang ikasiyam na sunod na panalo at manatili sa liderato pagsagupa sa Bicol Spicy Dragons sa 2024 Pilipinas Super League (PSL) President’s Cup ngayon (Lunes) sa FilOil EcoOl Arena sa San Juan.

Unang magtutuos ang nasa ikawalong puwestong MisOr Mustangs (4-3) at nasa ika-12 JT Bulacan Taipan (3-5) sa ganap na alas-4 ng hapon bago ang laban Capitals (8-0) na itataya ang walong sunod na panalo sa alas-6:00 ng gabi kontra nasa ika-16 na Bicol Spicy Dragons (1-5).

Panghuling magpapang-abot ang malinis din ang karta na Biñan Tatak Gel (8-0) na asam din ang ikasiyam na panalo laban sa katabla sa ika-14 na Manila CityStars (2-6) sa alas-8 ng gabi.

Huling tinambakan ng Capitals ang RCP Shawarma Shack, 100-73, kung saan nagbida si Bitoon.

“We want to be a cohesive unit against tougher opponents in our next games,” giit ni Novo Ecijano coach Jerson Cabiltes. “I tried to use everyone and our second group, medyo kulang sa ball movement, iyong third group namin kulang iyong transition defense that’s what we emphasized at halftime.”

Sasandalan pa ng Capitals ang pangunguna sa assists sa average 29.4 kung saan haharabas sina Bitoon at Hesed Gabo, Roi Sumang at Kalen Axel Doromal.

“Iyan naman ang gusto ko sa kanila, sa team namin I aways emphasize na kahit walang mag-Mythical Five o walang mag-MVP as long as we win the championship, iyon ang importante. We want to keep everyone fresh dahil medyo daily grind and marami kaming sinusunod na plays I just divide the minutes to each and everyone,” sey pa ni Cabiltes.

(Lito Oredo)