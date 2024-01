Chester Reyes bida ng rapid chess

NAGKAMPEON si Chester Neil Reyes sa Atty. Grandmaster Rosendo Balinas Jr. Memorial Open Youth Rapid Chess Tournament, 18-below nitong Sabado sa Level 1 Digiworld ng Robinsons Galleria sa Ortigas Center, Quezon City.

Lumikom siya ng 6.5 points sa seven rounds Swiss system, nilista ang 2.5 markers sa huling tatlong laro.

Nagtala ng back-to-back wins si Reyes laban kina Arnel Mahawan Jr. at International Master Michael Concio Jr sa rounds five at six ayon sa pagkakasunod.

Tumabla siya kay Fide Master Mark Jay Bacojo sa seventh at final round.

Kapuntos ni Reyes siya Bacojo, pero pagkapatupad ng tie-break points naghari ang una.

“Masayang-masaya ako sa pagkapanalo ko dahil halos lahat ng nangungunang manlalaro sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya sumali rito,” bulalas niya.

Ang iba pang mga pinisak ni Reyes ay sina Jaeden Urbina, Ayesha Janelle Guanzon , NM Tyrhone James Tabernilla at Jeremy Marticio.

Tumersera si FM Alekhine Nouri na may 6.0 na puntos habang pumang-apat si Concio.

(Elech Dawa)