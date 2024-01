Bianca feeling misis nang isugod si Ruru sa ospital

Bawat teleserye ni Ruru Madrid, palaging may nangyayaring hindi inaasahan sa kanya.

Noon nga, ilang beses siyang naaksidente, at kinailangan talaga niyang magpahinga. Na hindi siya pinabalik agad sa trabaho, na kailangan muna niyang magpangaling, lalo na at action ang ginagawa niya.

At ngayon naman, biglang kinuwento ni Ruru na muli siyang sinugod sa ospital.

“Last night, kinailangan kong dumiretso sa ER from taping, dahil ilang araw na akong may trangkaso, masakit ang lalamunan at hirap magsalita.

“Sinabihan ako ng doctor na kailangan daw ng maayos na pahinga para sa mabilis na recovery. Meaning, pause muna sa trabaho.

“Nakakalungkot na sa araw na ito (Sabado, Jan 13), mayroon po sana akong trabaho, pero hindi po ako pinayagan ng mga doctor, gawa ng baka lalo raw po lumala ang nararamdaman ko at mas marami pang commitment ang hindi mapuntahan.

“I feel bad na kailangan po umabot sa ganitong sitwasyon at naapektuhan ang trabaho.

“Kanina when I checked my phone nakita ko ang isang post sa commitment ko today ng mga taong nag-i-expect po na makita po ako, at parang dinudurog ang puso ko na hindi ako makakapunta.

“Gusto ko po humingi ng paumanhin… gusto ng isip at puso ko na makapagpasaya at mapunan ang trabahong naipangako, pero hindi na po kinakaya ng katawan.

“Kailangan pakinggan at unawain ang kalusugan.

“Babawi po ako sa inyo, pangako po ‘yan!

“Godbless po at magpapagaling ako agad!” sabi ni Ruru.

Pero, ang kasunod na post, lumabas pa rin ang pagiging lover boy niya, na kahit may sakit, kinilig pa rin.

“P.S – May isang tao nga pala ang nagparamdam ng sobrang pagmamahal sa akin, hindi ko alam kung nag-chill ako dahil ba sa sakit o dahil sa kilig.

“Pero salamat sa taong sumalubong sa akin sa E.R, nag-asikaso ng mga papers, nagdala ng pagkain, nagpuyat at nag-alaga sa akin.

“Mahal na mahal kita Isadora, salamat sa napakasarap na pagmamahal na hinding hindi ko pagpapalit kailanman,” sey ni Ruru.

Siyempre, ang dyowang si Bianca Umali ang tinutukoy niyang Isadora. Ang real name nga ni Bianca ay Maria Isadora Bianca Soler Umali.

Ang sweet, ‘di ba? Misis na misis na ang role ni Bianca kay Ruru, ha!

Samantala, patuloy ang pag-arangkada ng ‘Black Rider’ hindi lang sa TV kundi pati online dahil over half a billion views na ang serye sa GMA social media accounts.

Tutok na tutok ang sambayanan sa mga intense scene na umiikot sa kuwento ni Elias at ang pagkamit niya sa hustiyang inaasam ng lahat.

At ngayong napakilala na ang mapusok na karakter ni Michelle Dee ay lalo pang nagiging maaksyon at kaabang-abang ang mga eksena gabi-gabi.

Ayaw din tantanan ng karakter ni Katrina Halili si Elias. At dahil sa kanilang paghaharap, mapapahamak nga ba si Elias at mabubunyag na ang tunay na pagkatao ni Black Rider? (Dondon Sermino)