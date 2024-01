Beau Belga tama ayuda sa RoS kontra Converge  

PINAKABA ng Converge, pero tinapos din ng Rain or Shine na giniyahan ni Tree Treadwell ang eliminations ng PBA Commissioner’s Cup sa isang panalo.

Tinuloy ng Elasto Painters (6-5) ang winning streak sa anim nang takasan ang FiberXers 112-111 sa PhilSports Arena sa Pasig Linggo ng hapon.

Kahit natalo, tuloy sa quarterfinals ang Painters bilang No. 7 seed, win-twice laban sa No. 2 – alinman sa San Miguel o Phoenix, depende sa resulta ng Fuel Masters-TNT match sa second game kagabi.

Nasa unahan ang Painters 19-8 sa first quarter, binalasa ni coach Yeng Guiao ang kanyang mga bunot sa bench. Bumalik ang FiberXers para agawin ang lead 65-61 sa third, nag-regroup ang RoS para bawiin ang manibela 82-78 papasok ng fourth.

“Mabuti na rin itong game na gan’to, parang gan’to rin mararamdaman o ma-e-experience mo sa playoffs,” bulalas ni Guiao sa postgame press conference. “You need to feel the pressure. Kaya kanina, ginusto ko talaga magamit lahat para lahat sila may feel ng game pagdating ng quarterfinals, para ‘pag bunutin mo nakahanda.”

Tumapos ng 21 points, 17 rebounds si Treadwell, may mahalagang bakas na 19 points si best player of the game Beau Belga. Maliban kina Andrei Caracut at Antoni Asistio, umiskor lahat ang 16 na ginamit ni Guiao – naka-9 points pa si James Yap.

Natapos sa 1-10 ang kampanya ng Converge sa kabila ng 26 markers, 13 boards, 9 assists ni Jamil Wilson. May 19 points si Justin Arana, 18 kay Brian Santos.

Huling nanindak ang FiberXers 112-111, nagkaroon ng huling tsansa nang nakawin ni John Louisse delos Santos ang inbounds pass ni Gabe Norwood pero hindi nakatira sa harap ng depensa ng Painters.

(Vladi Eduarte)