 ‘Año’ nanilat

SORPRESANG nagwagi ang dehadong si Año Noventa Y Seis sa 3-Year-Old & Above Maiden Race nitong Sabado ng hapon sa Metro Manila Turf Club sa Malvar/Tanauan, Batangas.

Sinilat niya ang liyamadong si Gameir Winner sa nilistang tiyempong 1:27.8 sa 1,400-meter race.

Sinakyan ni dating Philippine Sportswriters Association Jockey of the Year Patricio Ramos Dilema, inuna agad ni Año Noventa Y Seis ang largahan saka ipinuwesto malapit sa balya.

Kahit kumapit ang liyamadong si Gameir Winner ay hindi niya ibinigay ang bandera.

Nagtagisan ng bilis ang dalawang nabanggit na kabayo hanggang sa huling kurbada.

Pero rektahan ay iniwan na ni Año Noventa Y Seis si Gameir Winner at manalo na may walong kabayong agwat.

Sinungkit ni winning horse owner Mariano V. Tirona ang P22K added prize, sumegundo si Gameir Winner, tersero si Tanging Ikaw at pumang-apat si The Chosen One.

Kinopo rin ni Tirona ang greeder’s purse na P4,500 habang may P1K at P500 ang second at third placers, ayon sa pagkakasunod.

(Elech Dawa)