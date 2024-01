Angel ba o spirit guide? 

Mga ka-Misteryo kayo ba ay nakakarinig ng mga boses na tumutulong sa decision-making niyo?

O kaya kayo ba ay nahatak na ng hindi niyo nakita at nakaligtas kayo sa sakuna? Ano o sino ang nasa likod nito?

Sila ba ay mga anghel o spirit guide niyo? Paano niyo malalaman kung anghel o spirit guide ang nakipag-interact sa inyo?

Yan ang paksa natin ngayon; “Basta may Misteryo Alamin natin ang Totoo!”

Si Earl ng Maynila ay lumapit sa Misteryo at naibahagi ang kanyang karanasan. Nagtatanong siya kung anghel ba o spirit guide ang nagligtas at nakikipag-interact sa kanya?

Misteryo: “Paano mo na-experience yung manifestation ng spirit o divine beings?”

Earl: “Yung isa I was thinking what to do kasi confused ako sa decision what to buy this Christmas biglang may sumingit na voice inside my head. Sabi niya ‘Kailangan ba niya yan?’ Ganun lang short and simple ang sabi ng voice. Kasi iniisip ko kung ok ba yung naisip kong gift sa wife ko.”

Misteryo: “If you ask me kung saan galing yun I presume galing yun sa spirit guide mo kasi ganun sila normally mag-manifest especially sa decision-making. Mostly they do it telepathically but you heard the voice inside your head, lucky ka narinig mo siya.”

Earl: “Ganun ba yun o iilan lang ba nakakarinig ng spirit guides nila? Eh yung bigla akong hinatak ng kung sino kasi patawid na ko muntik na ko mabangga? Ano yun? Spirit guide ko pa din ba yun?”

Misteryo: “Ah marami nang ganyang instances na na-save from death because may invisible force. I think yan ay guardian angel na kasi very protective ang personal angels natin.’

Earl: “So magkaiba pala ang spirit guides at guardian angels?”

Misteryo: “Yes magkaiba ang spirit guides at guardian angels and ikaw mismo ang makakaalam nyan. But basically guardian angels will do their best to save and inspire you. Spirit guides on the other hand ay magsisilbi namang personal assistant natin.”

Earl: “Any advice from you dapat bang laging makinig? Ang problem paano ha ha ha!”

Maraming paraan para ma-establish ang connection with spirit guides and guardian angels. First acknowledge them and Second listen to your inner feeling.

