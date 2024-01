Hinigpitan ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at Philippine National Police (PNP) ang pagpasok ng mga retiradong opisyal, anuman ang ranggo, sa lahat ng military at police headquarters bunsod ng destabilization plot, ayon sa mga source sa intelligence community.

“The issuance of stickers to retired officials for unhampered entry to all camps has been put on hold and under review, to ensure untoward inci-dent is avoided¬,” wika ng source sa politiko.com.ph.

Matatandaang itinanggi na ng liderato ng AFP at PNP ang tsismis tungkol sa destabilization plot laban sa administras¬yon ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Gayunman, isang insider ang nagkumpirma na mayroong “aggressive talks with promi¬ses” sa ilang piling “uniformed officials by certain individu-als.’’

Hindi na pinaliwanag ng source ang tungkol sa pangako pero binanggit nitong “the usual.”

Maaaring tinutukoy ng source ang pangakong mataas na posisyon sa gobyerno, ang pagkakataon na pumili o mag-nominate ng sinuman sa maperang posis¬yon o kaya ay cash mismo.

“Bakit kami susunod sa retired, this is now our time to serve, huwag na kami idamay diyan,” diin ng source.

Dati, ang mga retiradong opisyal ay iniisyuhan ng sticker para sa makalabas-masok sa lahat ng kampo basta may koordinasyon.

Nauna nang itinanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya ang utak sa umano’y destabilization plot laban sa administrasyong Marcos. (Nancy Carvajal)