Tinatayang nasa 33 katao ang nasawi at 19 ang sugatan sa landslide sa Choco region sa Colombia.

Nabatid na nangyari ang trahedya dahil sa lakas ng buhos ng ulan.

Labis naman ang pagdadalamhati ni Vice President Francia Marquez.

“I deeply regret the death of 33 people in this tragedy, mostly children, according to preliminary reports from the territory,” mensahe ni Vice President Francia Marquez sa Twitter o X.

Ikinasa ang rescue operation at napag-alamang karamihan sa mga biktima ay nabaon sa lupa.

Patuloy ang monitoring sa sitwasyon ng gobyerno ng Colombia para mailigtas ang mga biktima.