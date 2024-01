32.5M follower yarn? Liza binida ni Cole Sprouse sa IG story

Ang haba ng oras na trending sa X (Twitter) ang pangalan ni Liza Soberano!

Eh kasi naman, ang daming faney na ‘mema’ lang, na may masabi nga lang. Na kahit hayan na nga, pinalabas na ang trailer ng movie na ‘Lisa Frankenstein’ na bida ang nga sina Kathryn Newton, Cole Sprouse.

Panay kasi ang chika ng mga detractor ni Liza, na kesyo extra lang siya sa ‘Lisa Frankenstein’ na wala nga siyang dayalog sa pelikula, na halos daanan lang siya ng kamera.

Nakakaloka lang, na sa halip na suportahan, parang bet na bet pa siyang ibagsak ng iba. Na sa halip na maging proud sa achievement niya, binabasura pa siya, ha!

Pero` yun nga, nang lumabas na ang trailer, na kulang-kulang dalawang minuto, aba, bonggang-bongga ang eksena ni Liza, ha! Hindi siya extra, dahil halos lahat yata ng eksena niya, kasama ang mga bida, lalo na si Kathryn.

At kahit sa Instagram story ni Cole Sprouse, binida ng Hollywood actor ang photo ni Liza, na kasama si Kathryn, ha! Yes, tatlo lang silang nasa frame ng photo, ha! At yes, may follower si Cole sa Instagram na 32.5M, ha! So, ganun karami ang nakakita sa photo na `yon ni Liza with Cole at Kathryn.

At sa Instagram wall mismo ng bidang si Kathryn, pinost din niya ang parehong photo, ha!

So, ‘wag na ngang ipilit na extra lang si Liza sa movie na `yon. Mas maganda kung hilingin na lang na kumita ang pelikula, hindi lang sa Pilipinas, kundi lalo na sa Amerika, o sa ibang bansa.

Siyempre, ang exposure ni Liza sa movie na `yon ang mas magbibigay daan para makilala siya, na ang introduction naman sa kanya ay Filipina actress, ha!

Kaya heto naman ang kontra chika ng mga follower/supporter ni Liza, sa mga basher/hater ng aktres.

“When Lisa Frankenstein’s official ads and movie trailers always include Liza Soberano and their big stars even post her in their main accounts, it’s safe to say that Liza is not just an extra in this film. So haters, just accept it, Liza is a legit Hollywood actor now.”

“So proud of you Liza, nasa Hollywood movie na ang pangalan mo.”

“When the lead star gushes that she’s the best part of the film and the director can’t wait for the viewers to meet her character, well that says it all. Doon tayo sa mas exciting part.”

“Liza Soberano was great as Kathryn’s stepsister. Wish I had a sister like her. Liza was so likeable. Talk about a great Hollywood debut.”

“Grabe naman pala ang treatment ng extra sa Hollywood. May sariling chair, nasa IG post ng lead stars. Nakaka-special, ha! Oh baka sabihin ng iba, nagpa-picture lang si Liza diyan, ha!”

“Ganiyan talaga ang mga extra sa Hollywood, may sariling upuan at ina-IG story ng mga bida, lalo na ng leading man. Inggit lang kayo.”

“Ang bonggang extra naman ni Liza, nasa trailer at bongga ng mga dialogues. Please, 2024 na, tama na ang pagiging utak talangka.”

Oo nga naman! Panoorin na lang ang movie, suportahan na lang si Liza, para mas bongga! (Dondon Sermino)