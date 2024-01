Muling magsasagawa ng malawakang tigil-pasada sa darating na Martes, Enero 16, 2024 ang transport group Manibela.

Ayon kay Mar Valbuena, presidente ng nasabing grupo, magpoprotesta muli sila kontra sa Public Utility Vehicle Modernization Program (PUVMP) ng Department of Transportation (DOTr).

Sinabi ni Valbuena sa isang public forum nitong Linggo, Enero 14 na mahigit 10,000 hanggang 15,000 tsuper at operator mula sa iba’t ibang transport groups ang lalahok sa protesta, kung saan magtitipon-tipon sila mula sa University of the Philippines-Diliman hanggang sa Mendiola.

“Hindi bababa ng 15,000 [katao] ang magmamartsa papuntang Mendiola. Nationwide po – lahat po ng napilitan lamang at hindi pa nagko-consolidate,” ayon sa lider ng Manibela.

Matatandaang inilatag ang deadline ng pamahalaan para sa franchise consolidation sa ilalim ng PUVMP noong Disyembre 31, 2023.

Nagbigay naman ang Department of Transportation (DOTr) ng palugit na hanggang Enero 31, 2024 sa mga operator ng jeep para sumunod sa konsolidasyon kaugnay ng programa.

Ituturing naman na kolorum ang mga PUV na hindi makakasunod sa franchise consolidation simula sa Pebrero 1, 2024.

“Iyong mga hindi po nag-consolidate [na unit], aabot po talaga ito ng 30,000. Dito pa lamang po sa NCR iyan,” wika ni Valbuena.

Matatandaang taong 2017 nang simulan ng Department of Transportation ang PUVMP.

Ngunit mariin itong tinutulan ng mga jeepney driver at mga operator dahil masyado umanong mahal ang modern jeepneys na maaari raw uma¬bot sa P2.8 mi-lyon. (Vick Aquino/Vincent Pagaduan)