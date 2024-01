Inihayag ng Bureau of Immigration (BI) na umabot sa 128 dayuhang pugante na pinaghahanap dahil sa iba’t ibang krimen sa kanilang sariling bansa ang inaresto ng mga ope­ratiba ng ahensiya.

Sa ulat na ipinara­ting kay BI Commissioner Norman Tansingco, sinabi ng fugitive search unit (FSU) ng ahensiya ang mga takas na dayuhan ay nahuli sa iba’t ibang operasyon na isinagawa ng mga operatiba nito sa iba’t ibang lugar sa buong bansa kung saan nagtatago o nananatili ang nasabing mga dayuhan mula nang dumating sila sa bansa.

Iniulat din ng FSU na halos lahat ng mga nahuli na pugante ay na-deport na at nakakulong na sa kani-kanilang bansa matapos mahatulan sa kanilang mga krimen na ginawa.

Sinabi ni Tansingco na ang ginagawa ng BI ay isang sensyales na ang Pilipinas ay hindi isang kanlungan o santuwaryo para sa mga dayuhang kriminal na nais umiwas sa pag-aresto at pag-uusig sa mga krimen na kanilang ginawa sa kanilang bansa.

“Our country is off limits to these foreign fugitives. They are not welcome here and there will be no letup in our campaign to hunt and deport them so they could be tried for the criminal cases that were filed against them,” anang BI.

Batay sa FSU 39 South Koreans ang bumubuo sa karamihan ng mga naarestong pugante, na sinundan ng 25 Chinese nationals, 15 Vietnamese, 12 Taiwanese, 11 Americans, at walong Japanese.

Kasama sa mga kasong kinasasangkutan ng mga puganteng dahuyan ay krimen sa ekonomiya, scam, ilegal na pagsusugal, money laundering, panloloko sa telekomunikasyon, pagnanakaw, at smuggling.

Ang isang kapansin-pansing pag-aresto ay kay Manpreet Singh at mga kasamahan noong Marso na nakilala bilang mga miyembro ng isang extremist group na Khalistan Tiger Force sa India.

Inaresto rin noong 2023 sina Risa Yamada, Fujita Kairi, at Sato Shohei na nahuli noong Enero, Marso, at Abril dahil sa kanilang kaugnayan sa sindikatong ‘Luffy’.

Ang lahat ng mga ito ay kasama na sa immigration blacklist ng mga hindi kanais-nais na dayuhan, kaya’t sila ay patuloy na pinagbabawalan na muling­ pumasok sa bansa.

(Mina Navarro)