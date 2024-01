Nagkaroon ng masinsinang pag-uusap sina Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., Senate President Juan Miguel Zubiri at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez hinggil sa isyu ng Charter change (Cha-cha).

Ayon kay Senador JV Ejercito, ang pag-uusap ng tatlo sa apat na pinakamataas na opisyal ng gobyerno ay nangyari sa Vin d’honneur sa Malacañang noong Huwebes.

“Mukhang nagkaroon naman ng breakthrough hopefully para hindi tayo magkaroon ng conflict o krisis,” wika ni Ejercito sa interview ng DWIZ nitong Sabado.

Ayaw namang isiwalat ng senador ang pinag-usapan ng tatlong lider dahil mas makabubuting si Zubiri na lamang ang mag-anunsyo nito.

“Hintayin na lang natin ang liderato. Nag-usap na si Senate President, si Speaker at ang Pangulo so mas maganda siguro hintayin na lang natin,” katuwiran pa niya.

Nitong pagpasok ng Enero ay naging masigasig ang mga kongresista sa pagsusulong ng Cha-cha sa pamamagitan ng peo-ple’s initiative. Ang inisyatibang ito ay tinutulan naman ng mga senador dahil maiitsapuwera sila sa pagsusog sa Konstitusyon.

Sabi ni Ejercito, hindi naman siya tumututol sa Cha-cha kung ang economic provision lamang ang gagalawin. Nangan-gamba umano siya na pati na ang political provision ay retokihin din

“Ang personal ko, open naman ako sa constitutional amendment dahil 1987 pa iyan. I think the world has change, the world has evolved, globalization, internet, world wide web wala pa iyan noong sinusulat po ito. So, we have to adopt to the changing times kailangang maging competitive naman ang ating bansa napapag-iwanan na tayo,” paliwanag ng senador.

“Pero hindi maganda na tayo mag-aamend, tayo rin ang magbebenepisyo,” dagdag pa niya.

Wala namang ideya si Senador Imee Marcos kung may pinagkasunduan na sina Pangulong Marcos, Zubiri at Romualdez sa isyu ng Cha-cha dahil hindi ito nakadalo sa Vin d’honneur sa Palasyo dahil sa karamdaman.

“Aalamin ko pa at pinagdadasal ko na sana nagkaroon nang maayos na usapan,” ayon pa kay Sen. Marcos. (Eralyn Prado)