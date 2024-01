Valeen Montenegro, Riel Manuel kasal na

Ang guwapo naman ng asawa ni Valeen Montenegro! Yes, kasal na nga si Valeen kay Riel Manuel.

At guwapo nga ang dyowa ni Valeen. Bagay na bagay sa kagandahan ni Valeen.

At siyempre, present ang mga kaibigan ni Valeen sa showbiz, lalo na ang mga kasamahan niya sa ‘Bubble Gang’.

Sunod-sunod nga ang post ng mga kaibigan ni Valeen sa Instagram.

“Mabuhay ang bagong kasal!” sabi ni Ashley Rivera, kaakibat ang mga bonggang photo na nasa altar ang bagong kasal.

Pinasilip naman ni Chariz Solomon ang video na nagki-kiss ang bagong kasal, pati na ang group photo na kasama rin si Michael V.

Bongga naman ang video ni Carla Abellana na naglalakad sa aisle si Valeen papunta sa altar.

“Oh, Vale, I cant even begin to express how absolutely happy I am for you and Riel,” chika pa ni Carla.

“Thank you Riel and Valeen for having me host your special day. Nothing but laughs all around. Such a fun wedding reception!” sabi naman ni Karla Aguas.

“Love you both!” mensahe naman ni Mavy Legaspi sa bagong kasal.

“I’m so happy for you Riel and Valeen!” chika naman ni Ina Feleo.

Makikita nga sa video ni Ina ang masayang athmosphre ng kasal. Na panay nga ang sayaw ni Valeen, kahit naglalakad sila ni Riel.

At bonggang-bongga rin ang dance number nilang mag-asawa, ha!

Anyway, base sa Instagram profile ni Riel, isa siyang cinematographer. At kung ang mga post niya sa Instagram ang pagbabasehan, aba, ang bongga ng mga eksena, at ang lalaki ng mga artistang nahawakan na niya, ha! (Dondon Sermino)