Tree Treadwell, Rain Or Shine magpapatigas para sa quarters

Mga laro Linggo: (PhilSports Arena)

3:00pm – Converge vs Rain or Shine

6:30pm – TNT vs Phoenix Super LPG

PAGKATAPOS ng limang sunod na panalo tungo sa 5-5 win-loss record, No. 7 na ang Rain or Shine sa PBA Commissioner’s Cup.

Tatapusin ng Elasto Painters ang eliminations laban sa out nang Converge (1-9) sa first game sa PhilSports Arena ngayong Linggo, ang final date ng classification phase.

Nasa ibaba ng RoS ang TNT at NLEX na parehong 4-6. Kahit matalo ang Painters at aakbayan sa 5-6 ng Tropang Giga at Road Warriors, No. 7 na ang Rain or Shine sa next round.

May handicap nga lang silang twice-to-win sa quarters laban sa No. 2 – alinman sa Phoenix o San Miguel.

Gagamitin ni coach Yeng Guiao ang FiberXers game para ihanda sina Tree Treadwell, Andrei Caracut, Santi Santillan, Rey Nambatac, Beau Belga sa anumang senaryo sa quarters.

“Last few days meron kaming mga key adjustments, kahit sino pa makalaban namin. We have to improve on some areas of our game,” lahad ni Guiao.

“Kasi dalawa na lang possibilities na tinitingnan ko, either San Miguel or Phoenix. So may idea kami kung sino’ng personnel ang kailangan naming paghandaan.”

Kakailanganin ng Painters ang momentum ng panalo papunta ng playoffs.

“I think our desire to keep the momentum going and enter the quarterfinals on a winning note is present,” dagdag ni Guiao. “The motivation is present for us to continue.”

(Vladi Eduarte)