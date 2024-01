Gumagawa ng hakbang ang Senado para mabawasan ang 5% umento sa kontribusyon ng mga miyembro sa Philippine Health Insurance (PhilHealth) ngayong taon.

Ayon kay Senador JV Ejercito, naghain siya ng panukalang batas para gawing 3% na lamang ang umento sa PhilHealth contribution.

Ipinaliwanag ni Ejercito na noong ginawa nila ang Universal Health Law, itinakda nila ang 5% umento sa PhilHealth contri-bution dahil maganda ang takbo ng ekonomiya at pamumuhay noong 2019.

Pero nagbago ito nang tamaan ng COVID-19 pandemic ang bansa noong 2020.

“3.5 percent muna para dahan-dahan para makarekober muna ang ating kababayan. So hopefully maipasa natin ito para makapag-adjust sa premium health,” paliwanag ni Ejercito sa interview ng DWIZ nitong Sabado.

Sa ngayon aniya ay nasa technical working group ng Senate committee on health ang panukala.

Nitong Biyernes, inianunsyo ni PhilHealth President at Chief Executive Officer Emmanuel Ledesma Jr. na itataas ang kontri-busyon ng mga miyembro, mula 4% ay magiging 5% ngayong taon.

“Kailangan natin ng pondo para matugunan ang ating mga nasimulang magagandang pagbabago sa mga benepisyo ng Phil-Health,” paliwanag ni Ledesma.

“As provided for in Section 10 of Republic Act 11223, or the UHC Act, PhilHealth’s [to] implement the last adjustment of premium contributions for the five percent contribution rate and income ceiling of hundred thousand this year,” dugtong pa niya.