San Miguel Corporation-PSA Awards Night! June Mar Fajardo napiling Mr. Basketball, Sarina Bolden kikilalaning Miss Football

DALAWANG eksepsiyunal na indibidwal na nanggaling sa kani-kanilang larangan ang magiging malaking bahagi ng San Miguel Corporation-Philippine Sportswriters Association (SMC-PSA) Awards Night sa Diamond Hotel sa Enero 29.

Ito ay ang cager na si June Mar Fajardo at ang booter na si Sarina Bolden na pinangalanang ‘Mr. Basketball’ at ‘Ms. Football’, ayon sa pagkakasunod, ng pinakamatandang media organization sa Pilipinas na pinamumunuan ng presidente nitong si Nelson Beltran, sports editor ng The Philippine Star.

Ito ang ikaanim na pagkakataon sa nakalipas na pitong taon na ginawaran si Fajardo ng parehong karangalan sa tradisyunal na gabi ng parangal, kung saan ang kanyang string ng limang sunod na titulo ay sinira nakaraang taon ni Scottie Thompson ng Barangay Ginebra.

Samantala, si Bolden ay pagkakalooban ng titulo sa ikalawang sunod na pagkakataon, itnakda sa Enero 29, ang pormal na kaganapan ay iniharap ng 24/7 sports app ng bansa na ArenaPlus, kasama ang mga pangunahing sponsor ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, PLDT/Smart, Cignal, at MILO. Sinusuportahan din ito ng Samahang Basketbol ng Pilipinas, 1-Pacman Partylist Rep. Mikee Romero, Premier Volleyball League at Rain or Shine.

(Lito Oredo)