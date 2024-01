Maaari nang mag-apply para sa trabaho sa Germany ang mga skilled Filipino workers partikular ang mga nagtatrabaho sa industriya ng hospitality matapos magkasundo ang Pilipinas at Germany na nagdedeklara ng interes para sa pagre-recruit ng mas maraming manggagawang Filipino.

Ayon kay Department of Migrant Workers (DMW) Undersecretary for Policy and International Cooperation Patricia Yvonne Caunan, nagpahayag ng interes ang Germany na kumuha hindi lamang ng mga Filipino nurse, kundi pati na rin ang iba pang skilled workers tulad ng mga engineer at mga nasa hospitality industry.

Ang kasalukuyang Triple Win Program ng Germany sa Pilipinas ay may pangunahing layunin na mag-recruit ng mga Filipino nurse para tugunan ang kakulangan doon.

“Kung maalala ninyo po ay mayroon na po tayong deployment to Germany, actually last po sinelebreyt iyong 10th year anniversary ng Triple Win Program which is iyon ang parang kumbaga naging pasimula naging benchmark pagdating sa government-to-government recruitment ng nurses. Ito ay nangyari 10 years ago pa,” paliwanag nito.

Ang Triple Win Program sa pagitan ng dalawang bansa ay naglalayong tugunan ang kakulangan ng mga nars sa Germany sa pamamagitan ng pagkuha sa mga bansang tulad ng Pilipinas, Bosnia, Herzegovina, Tunisia, Indonesia, Jordan, at India.

(Betchai Julian)