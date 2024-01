Pabahay sa mga Pilipino: Legacy housing project ng Pangulo

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Ating tatalakayin ngayon ang isa sa mga legacy projects ni Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Ferdinand Martin Romualdez — ang Legacy Housing para sa mahihirap na Pilipino.

Sa mga nagtatanong kung ano ang Legacy Housing Project, ito ay ang low-cost housing project na layong magkaloob ng mura at permanenteng tirahan sa anim na milyong Pilipino. Mayroon itong access sa mga utilities, pangunahing pangangailangan at mga serbisyo.

Ilan sa mga pinakaunang housing projects ay planong itayo sa Caloocan City, Quezon City at San Mateo, Rizal. Dito ititirik ng pamahalaan ang mga condominium-style, in-city government housing para mabigyan ng maayos na bahay ang mga kapuspalad nating kababayan.

Dati, nagdadalawang-isip ang mga Pinoy na magpa-relocate o manirahan sa mga government housing projects dahil malayo sa lungsod, walang maayos na transportasyon, kulang sa basic utilities tulad ng tubig, kuryente at iba pa at mahirap maghanap ng trabaho at kabuhayan sa lugar.

Ngunit mababago na ito sa Legacy Housing Project ng pamahalaan. Itatayo kasi ang pabahay sa loob mismo ng siyudad kung saan available ang utilities and services at accessible pa sa transportasyon.

Taliwas sa iniisip ng iba na mahal ang pabahay sa loob ng siyudad, nagkakamali po sila. Nagkakahalaga lamang ng P2,500 hanggang P3,500 ang buwanang amortization na talagang abot-kaya ng mga mahihirap na pamilya.

Bahagi po ito ng plano ni Pangulong Marcos na mapunuan ang housing backlog bago matapos ang kanyang termino sa 2028. Nakikipagtulungan na tayo sa Department of Human Settlement and Urban Development (DHSUD) upang magkaroon ng katuparan ang Legacy Housing Project.

Samantala, katuwang din ang inyong lingkod sa misyon ni Speaker Romualdez na lalo pang mapababa ang inflation rate ng bansa upang tuluyang mapababa ang presyo ng mga bilihin at serbisyo.

Nagkaroon na po ng bunga ang inisyatiba ng Mababang Kapulungan ng Kongreso matapos iulat ng Philippine Statistics Authority (PSA) ang pagbagal ng inflation rate noong Disyembre 2023 sa 3.9% mula 4.1% noong Nobyembre at 4.9% noong Oktubre.

Kalimitan ay mataas ang inflation rate tuwing Disyembre tulad noong 2022 na pumalo sa 8.1%. Sa panahong iyon, mataas ang presyo ng produktong agrikultura tulad ng sibuyas.

Agad itong inimbestigahan ng House Committee on Agriculture at natukoy ang mga nagho-hoard ng agricultural products kaya tumataas ang presyo ng sibuyas na umabot sa P700 kada kilo.

Ngayong 2024, palalawakin natin ang mga programa upang matutukan ang problema ng inflation. Sa pamamagitan ng Ayuda sa Kapos sa Kita Program (AKAP), mamamahagi tayo ng financial aid sa mga tinaguriang near-poor households.

Kuwalipikado rito ang mga kumikita ng P23,000 o mas mababa kada buwan. Makakatanggap sila ng one-time na P5,000 financial aid. Ang programa ay may pondong P60 bilyon sa 2024 national budget na inisyatiba ng inyong lingkod at ni Speaker Romualdez.

Target natin na 12 milyong households ang makikinabang sa programa. Kasama po rito ang mga construction workers, drivers, factory workers at iba pang manggagawa na hindi kalakihan ang suweldo.

Bago ako magtapos sa pitak na ito, gusto kong magpasalamat sa Order of Blue Feather Society ng Bicol University sa iginawad nilang Honorary Blue Degree of Membership sa inyong lingkod.

Ito po ay magiging motibasyon sa akin na lalo pang paigtingin ang serbisyo publiko para sa ikabubuti ng ating mga kababayan.

Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!