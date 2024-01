Paano ka na Miles? Alessandra palaban sa MIFF

Iba talaga ang word of mouth, ‘di ba?

Na ‘pag maganda talaga ang pelikula, na ang mga manonood na ang nagri-review, at nagsasabing worth it na panoorin ang movie, talagang bumebenta sa takilya.

Tulad ng movie nina Alessandra de Rossi, Euwenn Mikaell, ang ‘Firefly’, na naging bukambibig ng mga manonood. Heto nga at may international screening na sila, ha!

Good news para sa Global Pinoys dahil aabot na sa United Arab Emirates, at sa California, USA ang screening ng 2023 MMFF Best Picture awardee na ‘Firefly’!

Mapapanood na nga sa ilang sinehan sa UAE ang ‘Firefly’ simula January 18. Kasama rin siyempre ang pelikula sa Manila International Film Festival sa Los Angeles, California na ipalalabas mula January 29 to February 2.

Talaga namang padami na nang padami ang nakatutuklas kung saan matatagpuan ang mundo ng mga alitaptap. Kaya kahit ang mga Kapuso sa UAE at California, USA, nangakong hinding-hindi nila sasayangin ang pagkakataon!

Anyway, sabi-sabi nga na kung sa best supporting actress ilalagay si Alessandra sa Manila International Film Festival, malamang na masungkit niya ang award, ha!

Kaya nga niyang kabugin si Miles Ocampo, na supporting naman sa ‘Family of Two: A Mother and Son Story’ nina Sharon Cuneta, Alden Richards at siyang nanalo sa Gabi ng Parangal ng 49th Metro Manila Film Festival.

Palaban nga si Alessandra sa MIFF at handang kabugin si Miles, ‘noh?!

So, abangan!