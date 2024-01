Sasagipin ng Office of Transportation Cooperatives (OTC) ang mga jeepney na nanganganib maging kolorum sa Pebrero 1 upang makapagpatuloy ng biyahe ang mga tsuper.

Ayon kay OTC chairman Andy Ortega, ang mga operator o driver ng public utility vehicle (PUV) na hindi pa rin nakapag-consolidate ay maaaring ampunin ng ibang kooperatiba.

“Before the end of December, our office already contacted cooperatives and federations of cooperatives nationwide… we al-ready relayed to them our concern that drivers of these operators, who did not consolidate, can be absorbed by them,” saad ni Ortega sa isang forum nitong Sabado.

Aniya, nangako ang ilang kooperatiba na aampunin nila ang mga unconsolidated jeepney upang sa gayon ay hindi mawalan ng trabaho ang mga tsuper.

Bagama’t natapos na ang deadline sa consolidation noong Disyembre 31, 2023, nag-isyu naman ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) ng Memorandum Circular No. 2023-052, para mapahintulutan ang ibang indibiduwal na operator na makapamasada habang Enero 31, 2024 habang inaayos pa ang paghabol sa consolidation.

Base sa datos mula sa LTFRB, 76% o 145,721 units ng UV Express at traditional jeepney sa buong bansa ang nakapag-consolidate na sa ilalim ng PUV Mo¬dernization Program ng gobyerno.

Pero sa National Capital Region, umabot lamang sa 21,655 o 51% ng 42,177 PUJs ang nakahabol sa consolidation deadline, at 20,552 units ang naganganib bawian ng prangkisa at maging kolorum.