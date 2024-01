Ogie super kilig kay Odette

Hindi malimutan ni Ogie Alcasid ang unang pagkakataon na nakaharap niya si Odette Quesada.

Kuwento nga niya, high school pa lang siya, super idol na niya ito, na gustong-gusto niya ang mga kanta na nilikha nito, tulad ng ‘Farewell’ ( naging paboritong tugtugin sa mga graduation), at, “Noong 1984, 1985, third year high school ako noon, ang solo song ko sa Kundirana was ‘To Love Again’, of course by Sharon Cuneta, but written by Odette Quesada.

“Tumatak talaga sa akin `yon. And from then on, naging fan na kami. You know, the song of Raymond Lauchengco, ‘yung goodbye song, ‘Farewell’, nag-iyakan pa kami.

“So, part of my childhood talaga si Odette. And to do something like that, a show with her, super exciting. It’s a thrill for me.

“And nakakatuwa kasi song writer siya. So meron kaming ka-kindred spirit ko siya, kumbaga. Parang nakaka-identify ako sa ginawa niya.

“And then, noong nag-pictorial na kami, we got to talk, I got to know her a little bit, na-realize ko nag-guest na pala ako sa concert niya noong-noong araw pa.

“And she said to me, that she was excited to do the concert with me.

“And of course, sobra akong kinikilig. Wow!” sabi ni Ogie.

Bukod sa ‘To Love Again’, ‘Farewell’, pasok din sa mga paboritong kanta ni Ogie na likha ni Odette ang ‘I Need You Back’, ‘Till I Met You’, ‘A Long Long Time Ago’.

Anyway, magkasama nga sina Ogie at Odette sa ‘Love Q & A’ concert.

Siyempre, maririnig natin sa concert nila ang mga nilikha, inawit nilang kanta. At ngayon pa lang, super excited na ang mga fan na sumugod ngayong Feb. 13 sa NuStar Resort and Casino, Cebu City, at siyempre sa Feb. 14 & 15 naman sa Newport Performing Arts Theatres.

Si Odette, at ang mga fans nga raw ang magiging Valentine’s date ni Ogie, dahil baka nasa Amerika si Regine Velasquez-Alcasid sa araw na `yon.

(Dondon Sermino)