Balak ng Estados Unidos na itapon sa Pilipinas ang 39 milyong litro ng maruming langis mula sa Pearl Harbor sa Hawaii.

Ayon kay Senador Imee Marcos, inakala niya noong una na donasyon ng Estados Unidos ang 39 milyong litro ng langis da-hil magagamit ito ng sektor ng transportasyon sa Pilipinas.

Pero laking dismaya niya nang malaman mula sa source na inayawan ng mga residente ng Hawaii ang pagtatambak ng gamit na langis dahil nakakapagdulot umano ito ng polusyon sa kanilang mga beach.

“Sabi nila, “galing sa Pearl Harbor ito ‘yong magulo, tinatapon na, tinatakwil kasi nga environmental hazard,” kuwento ni Marcos sa interview ng DWIZ.

Hindi pa dumadaong sa Subic ang barkong Yosemite Trader kahit nakumpirmang dumating na ito sa Pilipinas kaya lalong lumakas ang hinala ng senadora na baka naghahanap sila ng lugar na pagtatapunan.

“39 million gallons nawalang parang bula sa dagat,” ani Marcos.

Nauna rito, pinaliwanag ng US Embassy sa Maynila na clean fuel ang dinala nila sa Subic Bay.

“We can confirm that the Yosemite Trader, a commercial tanker, is currently in the vicinity of Subic Bay, Philippines in order to transfer clean fuel from the US military facility at Red Hill, Pearl Harbor, Hawaii, to a commercial storage facility at Subic Bay. This is one of multiple shipments of safe, clean fuel from the Red Hill facility to other locations in the Pacific. All arrangements for the transfer and storage of this fuel were made through the proper channels, using established logistics contracts with Philippine commercial entities,” paliwanag ng tagapagsalita ng US Embassy.

Binanggit naman ng Subic Bay Metropolitan Authority (SBMA) na hindi pa dumadaong sa kanilang pantalan ang barko dahil wala pang permiso mula sa Department of Foreign Affairs (DFA).

Anila, ang barko ay may kargang 5 milyong gallon ng F-76, isang uri ng military fuel para sa mga barko na may pinakabagong turbine engines.

Ang langis ay iiimbak daw sana Philippine Coastal Storage and Pipeline Corporation, isang commercial fuel storage facility sa Subic Bay Freeport Zone.

“In the morning of scheduled arrival however, ship agent Parish Marine requested for the cancellation of the vessel’s Entry Clear-ance, accordingly due to the absence of the diplomatic clearance from the Department of Foreign Affairs,” ayon sa SBMA.