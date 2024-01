Kyle hindi nagpakabog sa husay ni Baron

Trending ang eksena, kumprontasyon nina Kyle Echarri, Baron Geisler, ha! Ang daming kinilabutan sa eksena nila, na tagisan talaga ng acting.

Hindi nga nagpakabog si Kyle sa husay ni Baron. At gustong-gusto nga `yon ng mga manonood ng ‘Senior High’.

Sa episode nga last Friday, pinakita ang kumprontasyon ng dalawa, at pati na ang pagbaril ni Baron sa dibdib ni Kyle.

At kasunod na tanungan nga, pinatay na ba si Kyle o si Obet sa seryeng bida si Andrea Brillantes?

Anyway, heto ang nakakakilabot na mensahe ng mga nakapanood kina Kyle, Baron:

“Kyle grabe ng galing kayang-kaya makipagsabayan kay Baron na hindi matatawaran ang galing.”

“Goosebumps ako sa series na to!!! Walang makakatalo sa Senior High! The best ever, deserve magkaroon ng project ang mga cast nito.”

“And also Andrea never fails us napakagaling din sa actingan bigla tumulo ang luha niya agad feeling ko ‘yung galit at awa niya for Obet.

“Everyone is talking about Kyle and Baron (and deservedly so!) but can we take minute to appreciate how Blythe effortlessly showed multiple switching emotions when she heard about Z (Daniela Stranner) killing Luna through the phone? From confusion, to tension, to shock, anger, and grief! Man she is insanely talented, this entire cast is so good!”

“The ending suits Obet’s character well. A lesson for young people to never engage in filthy negotiations yet still have the courage to make things right if ever magkamali man sa buhay. Ang ganda! Kyle is really fit for this role.”

“Napakahusay ni Kyle sobrang galing makipagbatuhan ng lines kay Baron. Napaka-intense ng scene na to.”

Bongga! (Dondon Sermino)