Karera Tips Ni JP Gonzales

Enero 14, 2024 – Linggo

Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 1 Mettle Strength, 6 Douglas Fir, 5 Double Strike,n2 Dollarama

R02 – 6 The Kiss/Big Battle, 5 Black Star, 2 American Dream, 1 Malibu Princess

R03 – 2 Hakeem/Sister Moon, 8 Super Earth, 5 Hee Nieve Rahh, 1 High Roller

R04 – 2 Agi Daw/Shanghai Silk, 6 Orange Bell, 1 Easy Does It, 7 Under Pressure

R05 – 9 Sweetie Giselle, 5 Caraga Wonder, 2 Destiny/Central Bank, 1 Oktubre Katorse

R06 – 6 Senshi Spirit, 3 Sir William, 4 Sophisticated, 1 Batang Cabrera

R07 – 3 Bang, 1 Sapin Sapin, 2 National Treasure, 6 Raxa Bago

R08 – 3 Stand In Faith, 6 My Diamond, 5 Top Of The Mark, 8 Srinagar

Solo Pick: Mettle Strength, Senshi Spirit, Bang, Stand In Faith

Longshot: Sweetie Gisille