Inggit much! Pia, Jeremy todo halikan, lampungan

Inggit much ang mga faney sa lambingan moment nina Pia Wurtzbach, Jeremy Jauncey sa Instagram.

Eh kasi naman, habang nakahiga sa isang malaking duyan, na nasa gilid ng dagat, panay rin ang tukaan ng dalawa, ha! Lalo na si Jeremy, na walang sawang hinahalikan ang lahat ng bahagi ng mukha ni Pia, na mula noo, ilong, hanggang labi.

“Weekend sunsets,” simpleng caption ni Jeremy.

Pero kasi naman, hindi simple ang nakikita ng mga faney, na si Pia nga ay naka-swimsuit, naka-shorts lang si Jeremy at naka-topless, at `yun nga, again and again, nagtutukaan, ha!

“I love how Jeremy always kisses Pia.”

“Hottest couple.”

“So grabe naman the king and queen. Hottest and sweetest couple to the max.”

“Dang, how can I sleep? I don’t think I can move on from this.”

“Nothing is more beautiful than seeing you two happy enjoying each other’s company and so much in love.”

“I can watch this all day.”

“Ayieee my happy pill. I’m good for the week.”

“Si Pia ang pinagpala sa babaeng lahat.”

“Grabe napaka-perfect.”

“Nakakainggit ang halikan oh!”

Well, oo na, nakakainggit na, sila na ang masuwerte sa mundo. Hahahaha! (Dondon Sermino)