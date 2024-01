Happy Julliane patok sa Rating Based Race

SASALANG sa pista sina Happy Julliane at Princess Belle sa magaganap na Philracom Rating Based Handicapping System na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong Linggo.

Paparada sina Happy Julliane at Princess Belle para harapin ang apat pang kalahok sa distansiyang 1,400 metro.

Gagabayan ni Yeeson Baustista si Happy Julliane habang rerendahan ni Jonathan D. Flores si Princess Belle sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

Makakatagisan ng bilis nina Happy Julliane at Princess Belle sina Mettle Strength, Dollarama, Double Strike at Douglas Fir.

Nakalaan ang added prize na P15,000 na ikakalat sa unang tatlong kabayong tatawid sa meta habang may karagdagang P11,000 ang matatanggap ng winning horse owner.

Hahamigin din ng breeder ng winning horse ang P4,500 habang P1,000 at P500 ang second at third, ayon sa pagkakasunod.

Walong races ang pakakawalan ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) ngayong araw ng Linggo kaya magiging masaya ang pananaya ng mga karerista.

Samantala, kinansela ang karera noong Biyernes upang magbigay ng respeto kay jockey Francisco “Kiko” A. Tuazon na namatay noong Miyerkoles ng gabi.

Naaksidente si FA Tuazon sa sinakyan niyang Wild Eagle sa Race 4 ng Philracom race kaya naman matapos mabalitaan ang sinapit ng kanilang idolo ay nalungkot ang bayang karerista.

(Elech Dawa)