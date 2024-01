Hindi lamang basta naniniwala o nananampalataya ang isang deboto. May higit na lalim ang kanilang debosyon kung ang pag-uusapan ay rubdob ng pananalig.

Kamakailan, nasaksihan ng karamihan sa atin—sa tulong ng midya at teknolohiya—ang pagpapahayag hindi lamang ng paniniwala at pagsampalataya kung hindi ang mas malalim na debosyon sa Poong Hesus Nazareno sa Quiapo, Maynila.

Milyon tao ang dumayo noong isang araw sa lagi nang abalang lungsod upang ipahayag ang kanilang debosyon. Noong lumalaki ako sa lungsod ng Valenzuela, inaabangan ko ang pag-uulat hinggil sa Traslacion, o ang tradisyonal na pag-alala sa paglilipat ng imahen ng Itim na Nazareno mula sa sinaunang simbahan ng mga Recoletos sa Intramuros hanggang sa simbahan ng Quiapo sa Maynila.

Ngayong malaganap ang makabagong midya at teknolohiya, nasaksihan ko ang pagpapahayag ng mas maraming kaibigan at kakilala sa kanilang pananalig sa Poong Hesus Nazareno.

Hindi na yata maiiwasan ang paglalahad ng kanilang debosyon hanggang sa social media kung saan nakatanghal ang kanilang bidyo o larawan habang nasa Quiapo. Pangyayaring hindi magagawa dati. Kaya naman bukod sa mga kakilala kong dati nang deboto, nakita ko ang iba pang nasa Quiapo habang nagpapahayag ng kanilang debosyon at pakikiisa sa Traslacion.

Nangyari ang unang Traslacion mahigit 400 taon na ang lumipas at naganap nang Enero 9, kung kaya sa pagsapit ng petsa, inuulit taon-taon ang tradisyon ng paglilipat ng imahen mula sa simbolikal na lugar kung saan ito galing, sa Intramuros.

Ang Traslacion na ito ang dinadayo ng mga mga deboto na humihiling sa anumang kagalingang pangkaluluwa, kalusugan, at kabuhayan. Marami rin ang nagpupunta sa Traslacion upang tuparin ang panata at magpasalamat sa nakamit na biyaya.

Maraming tradisyong pangrelihiyon ang dinadayo sa kapuluan. Ang iba ay nagmistula nang kapistahang maraming kasiyahan. Hindi ito maiiwasan dahil sa pagdayo ng maraming tao, tiyak na susundan ito ng pangangalakal at komersiyo.

May bibili ng kamiseta at eskapularyo. Tiyak na kakain ang ibang walang mapupuntahang kakilala. Kaya maraming bibili ng paninda. Muli, hindi man ito ang intensiyon ng pagpapahayag ng debosyon, hindi maiiwasan ang pagbili ng produkto at pagtangkilik ng serbisyo kung milyon-milyon ang bilang ng dumadayo.

Dahil maraming deboto na mangangailangan ng makakain at serbisyo kaya tiyak na may magtitinda dito. Dahil marami ang gustong malaman ng iba na sila ay dumayo para sa kanilang debosyon, may bibilhing souvenir, may kukuha ng bidyo at larawan. At dahil pagod na, kailangan ng masasakyan pabalik.

Nakararami sa bansa natin ang Katoliko, kaya hindi maiiwasang ang malawakang pagpapahayag ng debosyon ay samantalahin. Dahil ang debosyon, na mula sa Latin na ‘devotio’ na ang ibig sabihin ay pagkilos para sa isang banal o sagradong layunin na galing sa damdamin, hindi maiiwasang mangailangan ang katawan ng pagkain kung magugutom.

Malalim ang pinagmumulan ng debosyon. Pero may iba pang pangangailangan ang ating katawan at pagkatao bukod sa pagiging deboto.

Ikaw, ano naman ang iyong debosyon?

Para sa inyong mungkahi at puna, maaari kayong magpadala ng mensahe sa akin sa jwedelosreyes@yahoo.com o sundan ninyo ang aking Facebook account dito: https://www.facebook.com/joselito.d.delosreyes.